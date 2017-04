Kevin Saar videointervjuus: näitasime mängu täie raha eest

Rakvere kasuks 15 punkti toonud Kevin Saar ütles pärast kohtumist Kanal 12 teleintervjuus, et rohkearvulist publikut tänati hingestatud esitusega.

«Rahvast oli sel hooajal saalis kõige rohkem ja näitasime mängu täie raha eest. Põhimõttelist oleks võinud täna viis geimi ka tulla, aga tegime pikad kolm geimi. See on ka okei. Me ei andnud Tartule võimalust hästi mängida,» rääkis ta.

Vaata lisaks videost, kuidas suutis Rakvere Saare arvates nullida Tartu ühe põhitegija Mart Naabri!