Järvamaa tuli Eesti meistrivõistlustel viiendaks

Seeria eilses avamängus vastasele 1:3 alla jäänud Järvamaa alustas täna palju bravuurikamalt ja võitis esimese geimi hoolimata kahekordsest allajäämisest vastuvõtul - näitajad vastavalt 40 ja 81 protsenti. Kuldses geimis kordus sama veidi väiksemas mastaabis, kui Järvamaa protsent oli 54,5 ja TTÜ-l 71,5, kirjutas Volley.ee.

Määravaks sai aga tegutsemine rünnakul, kus võitjad lõid punktiks 10 tõstet 17st (58,8 protsenti) ja TTÜ kaheksa 22st (36,4 protsenti). Ka matši kolm viimast punkti noppis Järvamaa vastaste rünnakueksimustest.

«Täna on hea olla treener, kui näed, et platsi peal toimib kõik, millest on terve hooaeg räägitud. Mängisime tõesti meeskonnana,» sõnas Järvamaa võistkonna peatreener Laimons Raudsepp. Ülimalt meeskondlikult tegutseti ka rünnakul, kus neljakohalise saldoni jõudsid neli pallurit. Vankrit vedas Virko Vantsi 15 silmaga, kuraditosina lisasid nii Ilmar Mõttus, Martti Rosenblatt kui Martin Ruul.

TTÜ-le tõi Dmitri Korotkov 12 punkti ja viimases geimis diagonaalründaja positsioonile vangerdatud ja peaaegu ilmeksimatult tegutsenud (5/6) Richard Orutar üheksa silma.

Vastuvõtul jäi Järvamaa alla ka kokkuvõttes, kui nende näitaja oli 53,2 ja Tehnikaülikooli klubil 66,3. Edukaid sulustamisi saadi aga kolm korda rohkem kui vastased ehk tosin ja neli ning seitsmeprotsendiline oli edu ka rünnakul (42,3 vs 35,3).