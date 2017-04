Jalgpalli otsepilt: ekstreemsed ilmastikuolud lükkasid Infoneti ja Paide mängu tänaseks

Mis vaevab tiitlikaitsjat?

Infonet on kaheksa mänguga saanud juba neli kaotust, jäädes seejuures alla kõigile kolmele peakonkurendile ehk Levadiale, Florale ja Kaljule. Lisaks kaotati Tammekale ja viimati tehti kodus pettumust valmistav viik Sillamäega. Eelkõige on Infonet ilmselt hädas tiitli kaitsmisest tulenevate vaimsete pingetega, sest mängupilt on enamikus kohtumistes olnud korralik.

Paide edu kaks keskset saladust

Hooaja oma mängu leidmisega alguses suures hädas olnud ja suureskoorilisi kaotusi saanud Paide on ree peale saanud suuresti tänu kahele mehele. Kogenud Andre Frolovi vigastusest tervenemine on andnud noortele kaaslastele vajalikku enesekindlust. Tema kõrval on selle hooaja noormängijatest esile kerkinud 18-aastane Magnar Vainumäe, kes oli enne tänavust hooaega meistriliigas platsil käinud täpselt nelja minuti jagu. Seni on Vainumäe aga näidanud silmatorkavat küpsust ning aidanud meeskonda lisaks mängu juhtimisele ka nelja värava ja ühe väravasööduga.

Kes löövad väravaid?

Paide suurim väravakütt ongi Vainumäe, lisaks talle on ühe värava kirja saanud veel vaid Jasper Uwaegbulam. Infoneti suurimad väravakütid on nelja tabamusega Albert Prosa ja Jevgeni Harin, kuid nagu näitas eelmine mäng, kus mõlemad jala valgeks said, vajab Infonet punktide noppimiseks ennekõike kaitse lukku keeramist. Senises kaheksas kohtumises on suudetud vastaseid nullil hoida vaid kaks korda ning sedagi tabeli tagumisse otsa kuuluvate Tuleviku ja Vapruse vastu.