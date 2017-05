Galerii ja reportaaž: Infonet alistas südi Tammeka ning tuli esmakordselt karikavõitjaks

Tartlastel nappis ka õnne

Kümme minutit jäi mängida, kui Igonen kehastus Infoneti päästjaks. Tammeka kapteni Kaarel Kiidroni suurepärase karistuslöögi päästis ta fantastilise tõrjega lati alt, järgnenud pealöögi suunas Jürgen Lorenz latti. Tammekal oli kolme sekundi jooksul veel kolm võimalust pall väravasse saata, aga mida ei tulnud, seda ei tulnud.

Infoneti võit oli ka Flora võit – kuna meistritiitliga oli Infonet europääsme juba niigi kindlustanud, lähevad Euroopa liiga koht ja sellega kaasnevad 215 000 eurot lähevad reeglite kohaselt liigas neljanda koha saanud meeskonnale ehk Florale. Korraga nüüd nii meistritiitlit kui ka Evald Tipneri karikat enda valduses hoidev Infonet saab aga karika kaitsmist alustada üsna ebatavalisel moel – loos viis nad esimeses ringis vastamisi iseenda duubelmeeskonnaga.

Enne mängu:

Sel hooajal on meeskonnad omavahel korra juba kohtunud: Meistriliiga avavoorus jäid tartlased üllatuslikult 2:0 peale. Mullu Eesti meistriks kroonitud Infonet on tänavu olnud raskustes ja koduliigas on kirja saadud juba viis kaotust. Tartlased on samas avavooru võidu järel suutnud alistada ainult ühe vastase.

Kohtumise eel on selge, et Eesti jalgpall saab endale uue karikavõitja. Tartu on finaalis mänginud hooajal 2007/08, kuid jäi toona alla Florale. Mulluse hooaja Eesti meister Infonet mängib karikafinaalis esimest korda. Täna kell 16.00 Lilleküla staadionil algavas kohtumises on mängus ka koht Euroopa liiga eelringis. Infoneti võidu korral pääseb eurosarja mulluse hooaja neljas meeskond Flora. Tammeka võidu puhul saavad Euroopas jõudu katsuda tartlased.