Maailma esireket jõudis neljandat aastat järjest Prantsusmaal veerandfinaali

Oma karjääri jooksul on Murray Prantsusmaal kaheksa parema hulka edenenud nüüd juba seitse korda, kuid finaali jõudnud vaid korra. See juhtus eelmisel aastal, kui 30-aastane britt pidi neljas setis tunnistama serblase Novak Djokovici paremust.

650@andy_murray notches 650th ATP-level match-win, besting Khachanov 6-3 6-4 6-4. He's through to QFs for 4th consecutive yr.#RG17 pic.twitter.com/jip3RLQmt5