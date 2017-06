Martin Reim: 3:0 võit Horvaatia üle tegi meile Belgia-matši silmas pidades karuteene

Peatreener Martin Reim ei looda, et sügisene hõlbus võit vastase haarde kuidagi lõdvemaks muudaks. «Jube hea, kui nad tuleksid lihtsamalt, aga Horvaatia-mäng tegi meile karuteene ja mõjus Belgiale hoiatavalt. Eks nemad peavad kah end hooaja lõpu järel uuesti motiveerima, aga nende tase on nii kõrge, et ma sellele ei looda väga.»

Belgia koondis kaotas hiljuti Londoni Chelsea koosseisus Inglismaa meistriks kroonitud Eden Hazardi, kes vigastuse tõttu Tallinnasse ei sõida. «Dries Mertens on tema asemel. Kindlasti on Hazard võtmemängija, seda ei eita keegi, ent vaevalt Belgia tema tõttu kuigivõrd nõrgemaks jääb. Tõsi, Hazard on mees, kes võib mängu individuaalselt muutusi tuua. Tegelikult soovinuks teda Tallinnas näha, vigastusi ei soovi ju kellelegi. Jõudu Hazardile paranemiseks.»

Belgia mängu Hazardi puudumine Reimi hinnangul oluliselt ei muuda. «Ükskõik, millised mehed platsil, Belgial on oma kindel stiil. Pole Hazardi, on Mirallas või Mertens. Suurt vahet pole. Enne võõrsil-mängu kukkusid neil näiteks kaitsjad üksteise järel rivist välja, aga neil on hea põlvkond ja valikut rohkem.»

Sügisese 1:8 sauna õppetunnid Eesti meeskonnal ununenud pole. «Kui toda mängu vaadata, siis kõik nii halvasti ei olnud, et pidanuks kaheksa palli võrgust noppima, aga kindlasti polnud paigas meeskonna kompaktsus. Horvaatiat 3:0 võites tegime samuti eksimusi, aga vastane ei kasutanud neid ära.

Olin novembris pärast kodumänge Gibraltari ja Kreekaga liiga optimistlik, aga nüüd on uus katse ja proovime paremini hakkama saada. Peame olema tasakaalukamad ja targemad. Horvaatia-mäng näitas, et suuri vastaseid on võimalik võita. Peame oma töö maksimaalselt ära tegema, siis on mingi šanss. Kui me ei julge mängida, siis tulemust ei tule,» sõnas Reim.

Jäägeri osalemine lahtine

Koondisesse kutsutud 25 mängijast on tänases trennis kohal 24. «Kostjale andsime tähistamiseks ühe õhtu (Vassiljev võitis pühapäeval Poola meistrivõistlustel hõbemedali – toim) ja ta liitub meiega teisipäeval. Täna-homme selgub trennides, kas ja kui tõsised probleemid kedagi vaevavad. Enar Jäger käis doktor Kaspar Rõivassepaga uuringutel ning õhtuks saame vastuse, kas temast on asja meid aitama või peame tooma meeskonda asendusmängija. Kindlasti ei soovi me mängija probleeme süvendada.

Ken Kallaste on mõnda aega koduklubi treeningutest eemal olnud ja saanud jalale rahu anda. Siim Luts samuti ja tavaliselt ravibki aeg kõige paremini. Meil on väga heal tasemel meditsiinipool – kui nad saavad korda, siis nad on väljakul.

Küsimärke on õhus veelgi, sest Sergei Zenjovi pole pikalt mängimas näinud ning Henrik Ojamaa ja Henri Anier on praeguseks üle paari nädala puhanud. Seetõttu ongi laagris 25, mitte 23 mängijat.

Tänases trennis harjutame kolmes erinevas rühmas, aga teisipäeval peame juba võistkondlikumalt tegutsema, sest taktikatrennid vajavad tegemist, ent päev on siiski rahulikum. Puhanutele tuleb trennis lisaasju anda, et saada mänguline vorm võimalikult heaks, aga suures plaanis saab seda kolme-nelja päevaga ainult timmida, mitte üles ajada.»