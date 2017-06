Kõik pole enam vollemeeste enda kätes: kaotus Tuneesiale võib valusalt kätte maksta

Pärast esimest turniiri on tabeli tipus Saksamaa ja Hispaania, kel mõlemal kolm võitu kolmest mängust ja üheksa punkti. Järgneb viis meeskonda, kel kaks võitu, ent punkte on enim Tuneesial: seitse. Austrial ja Mehhikol on kuus, Eestil ja Montenegrol viis silma.

Sel nädalavahetusel toimuvad järgmised turniirid, millest üks Tallinnas. Eesti võõrustab Katari, Venezuelat ja Kreekat, kes kõik on avaturniiri järel meist tabelis tagapool. Kui Eesti saabki kolm võitu, on edasipääsuvõimalused küll olemas, ent teoreetiliselt võidakse ka viie võiduga finaalturniirilt eemale jääda. Variante on selleks mitmeid. Kolme võiduga koguks Eesti maksimaalselt 14 silma (see sõltub mängu skoorist: 3:0 ja 3:1 võit annavad kolm, 3:2 võit kaks punkti - M.G).

Kui Tuneesia võidab nädalavahetusel kõik kolm mängu 3:0 või 3:1 (mis on täiesti võimalik, sest mängitakse Hiina Taipei, Kasahstani ja Montenegroga), kogub ta meist rohkem punkte: 16. Seega Tuneesia jääks meist ette.

Liidrid Saksamaa ja Hispaania mängivad ühes grupis, kus on lisaks Mehhiko ja Austria, kes samuti meist eespool. Hispaania ja Saksamaa jäävad meist kindlasti ette, kui emb-kumb suudab võita kolm mängu, see annaks maksimaalselt 18, minimaalselt 15 punkti. Ja osade tulemuste puhul ka siis, kui nad kaks võitu saavad. Siis on neil maksimaalselt koos 15 punkti.

Austrial ja Mehhiko on hetkel kuue silmaga. Ehk juhul, kui neist üks suudaks võita kolm mängu, oleks sellele meeskonnal koos maksimaalselt 15 silma ehk samuti rohkem kui Eestil. Stsenaariume seega jagub ja kõiki võimalikke variante ei jõua üles lugeda. Selge on, et 1:3 kaotus Tuneesiale võib lõpuks valusalt kätte maksta.

Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Nende võrduse korral kõrvutatakse geimide ja punktide suhet ning kui koondiste vahel püsib endiselt viik, teenib parema koha riik, kes võitis viimase omavahelise kohtumise.