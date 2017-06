Soome poksiässa Heleniuse järgmine matš toimub Tallinnas

Ehkki esialgu pidi 33-aastane Helenius kohtuma maikuus Helsingis Dereck Chisoraga, siis majanduslike põhjuste tõttu jääb kõnealune duell pidamata.

«Meil on väga hea meel, et Robert sai niivõrd lühikese etteteatamisega endale uue matši Tallinnas. Lewison on suurepärane vastane ning kindlasti tippvormis,» ütles Heleniuse mänedžer Markus Sundman.

Kui 35-aastane Lewison on oma profikarjääri jooksul saanud kirja 12 võitu, kolm kaotust ja õhe viigi, siis kaks aastat noorema Heleniuse arvel on 24 võitu ja üks viik.