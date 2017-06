Videoblogi: Eesti kick- ja taipoksijad valmistuvad suureks katsumuseks

Eesti tiimi esindavad võistlustel Raul Esko, Romet Esko, Andi Uustalu, Ilari Nuutinen, Urmas Närep ja Eesti tai poksi tippvõitleja Andres Malleus, kes elab ja treenib aastaid juba Taimaal. Malleus, kes osaleb Max Muay Thai võistluste peamatšis, võistles edukalt alles nädalapäevad tagasi Tai kõige legendaarsemal võistlusel Lumpinee Stadiumil, kus ta võitis oma vastast kindlalt punktidega.

Eesti tiimi ettevalmistus Taimaale treeninglaagrisse minekuks on olnud raske ja treeningurohke. Läbitud on mitu kodumaist treeninglaagrit, kus treeneriks on Taimaalt pärit treener Mosa Chatchawan. Endine muay thai meister Mosa aitab Eesti tiimil võistlusteks valmistuda ning suhelda Tai võistluste promootoritega.

Taimaale jõudes treenib Eesti tiim Taimaal Bangkokis esialgu koos Tai tippvõitlejate ja legendidega, pärast mida sõidetakse Korati militaarbaasi, mis asub Kirde-Tai mägises piirkonnas. Võistlusteks valmistutakse ligi 40-kraadises kuumuses, treenitakse 2-3 korda päevas. Lisaks treeningutele, võistlustele ja ettevalmistusele on plaanis külastada iidset templite linna Ayutthayat, et saada templites elavatelt Buddha munkadelt õnnistus eesolevateks võistlusteks.

Pärast võistlusi Taimaal suunduvad Eesti sportlased Jaapanisse Tokyosse, kus tänu Eesti kõige suuremale võitlejale Barutole on sportlastel võimalik treenida koos Jaapani tippvõitlejatega.

Reisi ajal valmib videoblogi, mille esimesele osale saab juba nüüd pilgu peale visata.