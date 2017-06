Madridi Reali «paha poiss» lahkub klubist hüvasti jätmata

34-aastane lahkub klubist peatreener Zinedine Zidane’ile head aega ütlemata. «Nad teadsid enne mind, et ma pean siit klubist lahkuma, seega ei öelnud ma ka head aega. Ma ei süüdista kedagi. See on imeline, mida Zidane klubi jaoks teinud on, aga on asju, millest ma aru ei saa,» rääkis Pepe raadio Cope eetris.

Üks asi, millest Pepe aru ei saa, on talle Madridi Reali poolt pakutud leping. «Real ei pakkunud mulle kaheaastast lepingupikendust. Laual oli ainult aastane leping,» kurtis kaitsja, kes paljastas, et tal on pakkumine PSG-lt ning mitmelt Inglismaa klubilt.

Pepe liitus Realiga Portost 2007. aastal 25,5 miljoni naela eest. Ta jõudis Reali särgis kaasa teha 334 mängus.

Pepe oli Realis tuntud ka kui «paha poiss», teenides mitmeid rumalaid punaseid kaarte. Üks näide on siin: