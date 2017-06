Jagor pääses hooaja avastardil napilt kõhuli lendamisest

Jagor kirjutas oma Sportlio blogis, et jõudis õnnega pooleks finišisse. Nimelt polnud tal kaheksandale tõkkele peale minnes enam ruumi hoojala sirgeks lükkamiseks.

«Läksin siis põlv ees tõkke peale, säär kõverdatult tagumiku all. Sellest tekkis siis niiöelda konks, mis ootas tõkke taha kinni jäämist ja see kahjuks juhtuski. Jalg jäi päris korralikult sinna kinni ja hakkasin korralikult uperkuuti lendama. Väga vähe jäi puudu, et oleksin lõpetanud tõkkelt maha tulles kõhuli.

Peale seda äpardust oli hoog täiesti nulli vajunud ja kõik konkurendid lendasid minust mööda nagu postist. Viimased kaks vahet põhimõtteliselt venisin 15-sammu rütmiga ja polnudki enam midagi päästa. See 100 m kestis vist 15 sekundit. Totaalne igavik. Hea oleks 13,5-ga tulla.» selgitas ta.

«Järgmine kord ei pussuta ja pigem venitan vahed täis, mitte ei ürita kiiret sammu alla kerida. Hooaja avastardi kohta oli potentsiaal hea, aga realiseerimine oli korralik altminek. Üritan tänase mineviku hõlma lasta ja keskenduda järgmisele stardile.»

Järgmise stardi teeb Jagor Lätis Balti meistrivõistlustel.

***

Rasmus Mägi hoiab Euroopa hooaja edetabelis ajaga 49,25 kolmandat kohta, maailma edetabelis on Eesti parim meessportlane selle tulemusega 20. kohal.

Maailma edetabelit juhib Briti Neitsisaarte jooksja Kyron McMaster (47,80), teine on Katari mees Abderrahaman Samba (48,31) ning kolmas jamaikalane Jaheel Hyde (48,52).