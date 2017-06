Utoopia või reaalne eesmärk: Eesti korvpallikoondis EMi veerandfinaali

«Eesti korvpallilugu käib tõusude ja mõõnadega. Oleme väga väike rahvas. Tunnistagem, et oleme mõnda aega olnud augus, kuid paremad päevad paistavad ees. Au ja kiitus meie treeneritele, ka uuele, nooremale põlvkonnale. Olles olnud kõik need aastad, ka 15-20 viimast, ikkagi korvpalli sees, julgen ma seda kindlalt öelda. Meil on, millele loota!»

Salumets tõi eraldi välja noorema põlvkonna tõusu ning kiitis koduse meistriliiga arenguid. Ühtlasi lisas ta, et hetkel on välismaal leiba teenimas läbi aegade suurim arv korvpallureid (ligi 40- toim). Seda arvestades tõi Salumets välja ka uhke tulevikuplaani.

«Korvpalliliit on seadnud eesmärgiks, et 2021. aasta EMil on Eesti meeste rahvuskoondis finaalturniiril ja pääseb playoffi ehk 16 parema hulka. Sellest järgmisel EMil, 2025. aastal on koondise eesmärgiks juba veerandfinaal ehk koht kaheksa parema hulgas.»