Sajandi poksimatš tuleb taas: Klitško saabki Joshualt revanši võtta?

27-aastane britt sai aprilli lõpus Wembley staadionil peetud matšis Klitško vastu 11. raundis kirja võidu, kui ta kuulutati tehnilise nokaudiga võitjaks. Joshua sai lisaks IBFi meistrivööle endale nii WBA kui ka IBO tiitlid.

Nüüd rääkis promootor Eddie Hearn Boxingnews.com-ile, et korduskohtumine on toimumas enne 2. detsembrit.

«Otsime korduskohtumisele potentsiaalset toimumispaika. Asi pole enam selles, millal see toimub, vaid kas. Ja see toimub tõepoolest,» rõkkas Hearn. Tõsi, kohtumise võib ära jätta vaid Klitško otsus karjäär lõpetada. «Seniks võin kinnitada, et kordusmatš toimub, sest me pole vastupidist kuulnud.»