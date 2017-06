400 m jooksu rekordinaine asub Eestit esindama MMil omapärasel alal

Võistlus on sportlastele muudetud väga tihedaks. Esmalt joostakse hommikul Kantoni tornis (Canton Tower) täisdistants ehk tõustakse 450 meetri kõrgusele, kuhu jõudmiseks tuleb joosta 112 korrust ja 2580 trepiastet. Edasi pääsevad selle distantsi 50 parimat, kirjutab Jooksja portaal.

Keskpäeval joostakse sprindidistants – 166 meetrit ehk 1096 trepiastet. Kahe esimese distantsi põhjal selgitatakse punktitabeli alusel välja 30 parimat, kes pääsevad õhtul peetavasse finaali. Kogutud punktide alusel paigutatakse võistlejad finaaljooksuks stardipositsioonidele. Finaalis joostakse 113 korrust ja 2601 trepiastet.

Võistlustel osalevad maailma edetabeli esikümnest kõik paremad mehed ja 8 esikümne naist.

Eestit esindab trepijooksu MMil ainsana tänaseni 400 m jooksu Eesti rekordit hoidev Egle Uljas, kes on trepijooksu maailma edetabelis püsinud pikemat aega neljandal kohal. Praeguseks on esimese kolmekümne hulka, 23. kohale tõusnud ka Rauno Tiits. Eesti on 71 riigi konkurentsis väga kõrgel 14. kohal.

Esimesed trepijooksu maailmameistrivõistlused peeti 2015. aastal Katari pealinnas Dohas, mil tulid maailmameistriteks Piotr Lobodzinski Poolast ja Andrea Mayr Austriast.