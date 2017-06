Video Mika Saloga: Pärnust vormel 1-te on minna ainult mõni samm!

Tolle sarja üks juhtidest on endine Ferrari F1-meeskonna sõitja, soomlane Mika Salo, kelle sõnul on tegu väga hea hüppelauaga autospordi absoluutsesse tippu.

«Tegemist on FIA vormel 4 meistrivõistlustega, mis on üleilmne sari ja mille Põhja-Euroopa tsooni osavõitlus tuleb nüüd Eestisse. Meil on sõitjaid seitsmest erinevast riigist ja tegemist on kõrgetasemeliste pilootidega. Nad on kõik vanuses 15-18 aastat ja tulevad kas otse kardisõidust või aastase autovõidusõidu kogemuse pealt. Tegemist on kõrgetasemelise sarjaga, kus võistlus kõva.»

Kuna kahe eelmise hooaja võitjad on mõlemad praeguseks Red Bulli lepingulised sõitjad, siis võib ju öelda, et Pärnust vormel 1-te on minna vaid paar sammu? «Kaugel see vormel 1 tõesti ei ole. 2015. aasta tšempion Niko Kari sõidab praegu GP3-sarjas ning Red Bull sõidutab teda alatasa F1 simulaatoris, mis on selge signaal, et teda valmistatakse ette vormel 1 auto juhtimiseks. Võib-olla juba järgmisel hooajal.»

Kui palju on vaja talenti ja kõike muud, et valmis saaks maailmaklassi võidusõitja? «On vaja kõike - talenti, tutvusi, toetust. Ma isiklikult õnne ei usu, aga õnne on ka vaja. Kaugele jõudmiseks peab kõik klappima, aga kõik unustavad, et autospordimaailmas on peale vormel 1 ka muid toredaid sarju, kus on samuti võimalik võidusõitjana leiba teenida. Meil on erinevad GP-sarjad, Ameerikas on Indycar, spordiautode MM-sari. Vormel 1 pole ainus koht.»

Lõpetuseks, kas kunagi on veel võimalik võidusõiduauto roolis ka Mika Salot näha? «Ilmselt mitte. Olen juba liiga vana. Aitab küll.»