Rain Käärst - elamussportlasena Xdreamil

/ Xdream

Rain, kui mitu korda oled Xdreamidel osalenud? Kuidas tuli mõte end seiklusspordis proovile panna?

“Enne Xdreami osalesime abikaasaga populaarsetel rogainidel. Tuttavate kaudu levis meie kõrvu jutt Xdreamist, selle heast korraldusest ja võistluse seikluslikkusest ning osalemismõte oligi küps. Nüüdseks arvan, et olen osalenud vastavalt ajalistele võimalustele sarjas ühtekokku 6-7 aastat. Käesoleval hooajal olen võtnud eesmärgiks osaleda kõikidel osavõistlustel.”

Mis on sinu “lugu” miks sa Xdreamil osaled?

“Võrreldes rogainiga on Xdream seikluslikum ja vaheldusrikkam. Võistluse käigus näed erinevaid kohti, sattud sinna kuhu muidu ei satu. Tulemuse peal ma väljas pole, ent väike sportlik moment käbi siiski asja juurde. Peamine eesmärk on ikkagi osalemine ja võtta kogu seiklust mõnuga ning heatujuliselt.”

Meenuta mõnda värvikamat juhtumist?

“Üheks meeldejäävaks seigaks oli möödunud hooaja avaetapil Tartus raja lõpuosas olnud ronimisülesanne. Aga värvikamate juhtumiste sekka kuuluvad ka eksimised ja kaardilt välja minemised. Pean mainima, et ajaga on meie võistkonna orienteerumisalased teadmised ja võimed tunduvalt paremaks läinud. Seda tänu minu abikaasale, kes on asja käsile võtnud ja käib aktiivselt orienteerumispäevakutel oma orienteerumisoskusi arendamas.”

Mis on sinu jaoks võistlusel kõige raskem? Paljudel tänapäeva inimestel on probleeme kaardi tundmisega ja kompassi kasutamisega, kuidas sinu sellega lood on?

“Kõige raskemaks pean öist seiklust Hiiumaal, üldiselt ma öistel etappidel end mugavalt ei tunne ja need ei kuulu just mu lemmikute hulka. Osaaladest on kanuusõit kõige ebameeldivam ja raskem. Mäletan, et olin tookord Hiiumaal üliõnnelik, et kanuu ära jäi (tiheda udu tõttu). Samas on just kanuusõit see, mis võistkonnas suhted proovile paneb - igaühel on oma kindel roll ja just omavaheline koostöö on see, mis edasi viib. Kaardilugemist ma raskeks ei pea ja sellega saavd kõik võistkonna liikmed hakkama. Olen veel selle ajastu mees, kellele koolis elementaarset kaardilugemist ja kompassi kasutamist õpetati.”

Kuidas võistlusteks valmistud?

“Treenimata ja nii öelda nullist võistlema minna on ebamugav. Mingit erilist või spetsiaalset ettevalmistust ma muidugi ei tee, aga peamine on end lihtsalt liigutada ja vormis hoida. Käin 2-3 korda nädalas jooksmas ja enne etappi teen pikemaid jooks-kõnde. Rohkem sõidan jalgrattaga, et keha harjuks sadulaga ja jõuaks pikemalt sõita.”

Mida soovitad “kõhklejatele”, miks peaks Xdreamist osa võtma?

“Võin kinnitada, et Xdream on ääretult mõnus seltskondlik üritus! Lisaks oma võistkonnale võid ärgitada ka sõpru osalema ja moodustada mitu võistkonda ja seejärel omavahel konkureerida. Omast kogemusest soovitan esmalt alustada B rajal ja siis soovide ning ambitsioonide kasvades liikuda vajadusel A-rajale. Seiklusvõistlustel saad elamuse ja hästi varieeruva füüsise. Xdream annab põhjuse sõita kuhugi kodust kaugemale, näed ilusat Eestimaad ja sealset elu-olu. Xdream on nagu meeskonnakoolitus - võistkond on täpselt nii tugev, kui selle nõrgim lüli. Edasiviivaks jõuks on koostöö! Ühine pingutamine liidab inimesi, seda nii rajal kui treeningutel. “