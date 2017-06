Meistrite liiga finaalis mõru pilli alla neelanud Juventus jäi peatreenerile truuks

49-aastane Allegri on viinud Juventuse kolm aastat järjest Itaalia meistriks, kaks korda Meistrite liiga finaali ning kolm korda Itaalia karikavõitjaks. «Külg külje kõrval on Juventus ja Allegri teinud ajalugu ning kujunenud legendaarseteks,» seisis Juventuse jalgpalliklubi avalduses.

«Nüüd on aeg teha üheskoos järgmine samm. Tänane lepingu sõlmimine näitab, et koostöö sujub hästi, mille kinnituseks on tõik, et oleme Itaalia täielik tippmeeskond ning suur jõud ka Euroopas.»

Kui endine AC Milani tüür pikendas 2016. aasta maikuus Juventusega töölepingut kuni järgmise hooaja lõpuni, siis uus kontraht näitab, et usaldus Allegri vastu on Juventuse juhtidel olemas. Nii lõpetati taas kohalik meistriliiga tänavu liidripositsioonil, kui edestati lõpuks teisel real paiknenud Roma meeskonda nelja punktiga. Seejuures tuldi Itaalia meistriks juba kuues hooaeg järjest. Lisaks jõuti muidugi juba ennist mainitud Meistrite liiga finaali.