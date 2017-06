Liverpool vabandas ning loobus hinnaka keskkaitsja jahtimisest

Et selline tegevus on keelatud, kavatses Southampton esitada avaliku kaebuse, aga Liverpool jõudis oma tegutsemisega ette ning vabandas, kirjutab BBC.

«Liverpooli jalgpalliklubi vabandab ning avaldab kahetsust nii Southamptoni omaniku, juhatuse kui ka fännide ees, mille kohaselt tekkisid arusaamatused Virgil van Dijki ümber. Austame Southamptoni seisukohta ning võime kinnitada, et oleme lõpetanud kõnealuse mängija jahtimise,» seisis FC Liverpooli avalduses.

25-aastane keskkaitsja on mitmete klubide huviorbiidis ning teatanud ise, et soovib Liverpooliga liituda. Seni tundus, et van Dijk oli ka Punaste peatreeneri Jürgen Kloppi peamine sihtmärk.