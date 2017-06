Endine F1 tiimiomanik: Mercedes lahkub vormel-1 sarjast

Jordanit tuntakse vormeliringkondades kui selgeltnägijat, sest näiteks ennustas ta aastaid tagasi, et Michael Schumacher teeb suure tagasituleku, mis ka aset leidis.

Kui temalt küsiti, kas praegune MM-sarja liider Sebastian Vettel (Ferrari) liitub järgmiseks hooajaks Mercedesega, vastas 69-aastane Jordan: «Ei. Tal on kõik Ferraris olemas. Lisaks sellele lahkub Mercedes vormel-1 sarjast 2018. aasta hooaja lõpus.»

«Ma usun, et nad lähevad nii sel kui ka järgmisel aastal tiitli peale välja ning siis otsustab Stuttgardis paiknev juhtkond meeskonna maha müüa ning jätkata tööd vaid mootoritarnijana. Mina käituksin samamoodi, sest Mercedes on võitnud kõik võimaliku ning nüüd võib olukord nende jaoks vaid halvemaks minna,» rääkis Jordan. «Kui ka Vettelil on selline kahtlus, siis pole tal mõtet Ferrarist lahkuda,» lisas ta.

Tänavuse hooaja kuue etapi järel juhib konstruktorite arvestuses vormel-1 sarja Ferrari 196 punktiga, kellest jääb Mercedes maha 17 silmaga. Juba sel nädalavahetusel sõidetakse hooaja seitsmes etapp ehk Kanada GP.