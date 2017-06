WRC-masinasse naasev Mikkelsen: Sardiiniast on raske kõrgeid kohti loota

Eelmisel nädalal testis Mikkelsen tänavuse hooaja Citroen C3 WRC-masinat ning tunnistas, et oli testide eel murelik, kuna Škoda Fabia R5 autoga WRC2 sarjas sõites pole kiirused võrreldes tugevama sarjaga samad. «Tundsin ennast testide eel ebakindlalt, kuid lõppkokkuvõttes sujus kõik hästi,» rääkis ta.

Norralane läbis ligi 300 km Põhja-Prantsusmaa teedel ning oli Citroen C3 auto kiirusega rahul. «Ma ei kahtle selle auto kiiruses ning samuti on näha, et meeskond töötab kõvasti ning soovib niigi head masinat veelgi paremaks timmida. Loodetavasti saan mingil kujul kaasa aidata,» sõnas Mikkelsen.

«Sardiinias tuleb leida õige tunnetus ning liikuda edasi samm-sammult. Ühe päevaga ei õpi autot täielikult tundma. Piiri peal sõitmiseks tuleb olla väga enesekindel ning teada, kuidas auto igas olukorras käitub. Kuna aga see masin on minu jaoks uus, siis kõrgeid kohti on Sardiiniast raske loota,» lisas ta.

Sardiinia ralli toimub 8.-11. juuni.

MM-sarja üldseis enne Sardiinia rallit: