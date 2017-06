Durant lammutas ja Warriors on tiitlist ühe võidu kaugusel

Seeria kolmas mäng kulges suuresti Clevelandi kontrolli all ja alles kohtumise viimasel minutil suutis Warriors end ette rebida. Suurim teene selles oli oma esimest NBA meistrisõrmust ihkaval Kevin Durantil, kes keeras ihuüksi võõrustajate 113:109 edu 113:114 kaotusseisuks. Esmalt tabas mees läbimurdel kahepunktiviske ning siis sopsas kohtumise viimasel minutil palli üle tuues hetkekski peatumata oivalise kolmese.

The BEST of KD's Game 3 performance, as he goes for 31 PTS for the @warriors, including 14 in the 4th! #DubNation pic.twitter.com/VXCpcP2qbD — NBA (@NBA) June 8, 2017

«Ta võttis juhtimise üle,» rääkis Warriorsi peatreener Steve Kerr Durantist, kes pole oma 10 profihooaja jooksul veel kordagi meistritiitlit võitnud. «Ta teab, et see on tema võimalus. Ta on siin liigas juba pikalt mängijana säranud ja haistab, et nüüd on tema aeg, tema hetk, tema meeskond,» vahendas ESPN Kerri sõnu.

Kokku viskas Durant 41 mänguminutiga Warriorsi parimana 31 punkti, millele lisas kaheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu ning ühe vaheltlõike ja bloki. Ühtlasi sai mehest alles kolmas mängija Hakeem Olajuwoni ja Shaquille O'Neali järel, kes on visanud 3:0 alanud finaalseerias võiduka meeskonna kasuks kõigis kohtumistes üle 30 punkti. Stephen Curry panustas seekord võitu 26 silma ja 13 lauapalliga, Klay Thompson viskas 30 punkti.

Üleplatsimehed mängisid küll Clevelandi ridades – LeBron James 39, Kyrie Irving 38 punkti – ent otsustavatel hetkedel oli neist vähe kasu. Kõnekas statistika räägib, et senipeetud kolme finaalmängu ajal on LeBron suutnud neljandal veerandil meeskonna kasuks tuua vaid 11 punkti. Duranti vastav saldo on 31 silma!

4th Quarter in 2017 NBA Finals

Durant James

Points 31 11

FG 10-15 4-11 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 8, 2017

Seeria neljas ja potentsiaalselt viimane matš peetakse ööl vastu laupäeva Clevalandis.