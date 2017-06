Barcelona on nõus Lionel Messi hullumeelse summa eest maha müüma

Messi praegune leping Kataloonia hiiuga kehtib vaid järgmise hooaja lõpuni ning seetõttu olid klubijuhid väga huvitatud argentiinlase tulevikuplaanide kindlustamisest. Varsti allkirjad saav uus kontraht hoiab Messi Barcelonas vähemalt 2021. aasta suveni ning nagu tänapäeval tavaks, on sinna sisse kirjutatud ka mehe üleostmise piirsumma. See tähendab, et kui mõni teine maailma jalgpalliklubi selle raha välja käib, on klubi kohustatud lubama Messil nendega läbirääkimisi pidada.

See piirsumma on harilikult mõeldud mängija huvide kaitseks – kui mõni nimekam/parem/rikkam meeskond soovib teda enda ridades näha, puuduvad endisel tööandjal võimalused sportlast väevõimuga kinni hoida. Messi puhul on tegu aga puhtalt sümboolse žestiga, et anda Barcelona poolt märku, kui kõrgelt oma kaptenit hinnatakse. 400 (!) miljonit eurot - just selline summa lepingus kirjas on - ei maksa jaanipäeval oma 30. sünnipäeva tähistava vutimehe eest küll ükski klubi.

Olgu võrdluseks välja toodud, et praegu maailma kalleima jalgpalluri tiitlit kandev Paul Pogba liikus mullu suvel Torino Juventusest Manchester Unitedisse 105 miljoni euro eest

Messi uueks aastateenistuseks on lepingu järgi väidetavalt 30 miljonit eurot. Nettos.