Uskumatu kokkusattumus: suure slämmi poolfinaalis kohtuvad kaks sünnipäevalast

Kes saab sünnipäeval rõõmustada, kelle pidu läheb aga lörri? Nimelt jooksevad tänases esimeses matšis kell 16.00 väljakule lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 47.) ja Šveitsi tennisist Timea Bacsinszky (WTA 31.), kes on mõlemad tänased sünnipäevalapsed. Ostapenko tähistab suisa juubelit – temal täitus 20. eluaasta – samas kui Bacsinszky saab 28-aastaseks.

Et kuupäevamaagia oleks täiuslik, võib lätlannast edu korra saada esimene tennisist sel sajandil, kes on oma esimese WTA või ATP taseme turniirivõidu saanud suurel slämmil. Viimati sai millegi sellisega hakkama Gustavo Kuerten 1997. aasta Prantsusmaa lahtistel. Brasiillane alistas finaalis Sergi Bruguera 6:3, 6:4, 6:2. Seegi matš toimus 8. juunil ehk täpselt samal päeval, kui Ostapenko siia ilma sündis.

Teises poolfinaalis kohtuvad Simona Halep (WTA 4.) ning Karolina Pliskova (WTA 3.) – esimene vajab uueks maailma esinumbriks tõusuks kindlasti turniirivõitu, Pliskovale piisaks tänasest triumfist.

Vaata Ostapenko ja Bacsinszky kohtumist SIIT ning Halepi ja Pliskoca matši SIIT või Kanal 12 eetrist!