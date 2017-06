Chelsea peatreener näitab esiründajale ust

«Ma olen Chelsea mängija, aga nad ei taha mind enam siia,» kurtis Costa BBC vahendusel. «Antonio Conte on edastanud mulle sõnumi, et ma ei sobi Chelsea plaanidesse. Conte ütles, et ta ei arvesta järgmisel hooajal minuga. Minu suhe peatreeneriga oli sel hooajal halb, millest on kahju. Ma olen juba tema sõnumi klubijuhtidele edastanud, et nad saaksid otsustada.»

Costa liitus Chelseaga 2014. aastal Madridi Atleticost. Nüüd peab Costa plaane endise klubis juurde naasta. Probleemiks on aga, et Atletico ei tohi üleminekureeglite rikkumise tõttu enne aastavahetust uusi mängijaid registreerida.

«Kas olla viis kuud mängimata? Ma ei teagi. See on keeruline olukord, aga inimesed teavad, et ma armastan Atleticot väga ja mulle meeldiks Madridis elada,» mõtiskles Costa. «Oleks kena sinna naasta, aga viis kuud mängimata olla, oleks keeruline. Ees ootab MM-hooaeg ja on palju asju, mida ma pean kaaluma. Ma pean mängima – lihtne.»