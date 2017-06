Ronaldo tõusis kõige rikkamaks, Messi alles kolmas

Ronaldo aastaseks teenistuseks on Forbes’i hinnangul 83 miljonit eurot. Nimetatud summast moodustab 52 miljonit eurot palk ning 31 miljonit eurot reklaamtulud.

Esikolmikusse mahuvad veel Cleveland Cavaliersi korvpallimeeskonna ridadesse kuuluv LeBron James ning FC Barcelona jalgpalliklubi ründeäss Lionel Messi.

Jamesi aastaseks teenistuseks on 77 miljonit eurot ning Messil 71 miljonit eurot.

Esisajas on sel aastal ainult üks naissportlane ning selleks on tabeli 51. real paiknev ameeriklannast tenniseäss Serena Williams, kelle aastaseks teenistuseks on 24 miljonit eurot. Üldiselt domineerivadki tabelis ameeriklased, keda on esimese 100 seas koguni 63.

Rikkursportlaste edetabel: