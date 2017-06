Janar Talts: Tiit mind moosima ei pidanud

Talts sõnas, et peatreener Tiit Sokk vanameistreid moosima ei pidanud. «Ei, eks me Kristjani (Kangur) ja Gregoriga (Arbet) omavahel arutasime ikka, aga Tiit moosima küll ei pidanud. Mina andsin nõusoleku, et olen 27. juunil kohal, kui kogunemine algab. See koondisesuvi ei kesta nii kaua ka. Kui Tiit leiab, et meist on kasu, siis miks mitte. Eks siis ole näha, kuidas mu jalg paraneb ja kas üldse vormi saan,» viitas Talts hiljuti läbitud hüppeliigese lõikusele.

Hetkel Talts jalale koormust anda ei saa. «Saan kõndida normaalselt, aga jooksmisest pole veel juttugi, jõusaalis saan ka teha asju. Eks saab näha, kas saan jalad alla. Kui ei saa, siis on seal mehi küll ja ei usu, et minu puudumisest midagi hullu on,» lisas Talts.

Eesti korvpallikoondis peab tänavu suvel neli MM-valiksarja kohtumist. Esimene mäng peetakse 5. augustil võõrsil Makedoonia vastu. Alagrupi kolmas liige on Kosovo.

Koondise kandidaadid

Tagamängijad: Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Sten Olmre, Rain Veideman, Tanel Kurbas, Janari Jõesaar, Martin Paasoja, Jaan Puidet, Gregor Arbet

Eesliinimängijad: Kregor Hermet, Erik Keedus, Siim-Sander Vene, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Janar Talts, Timo Eichfuss, Reinar Hallik, Toomas Raadik