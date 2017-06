Kevin De Bruyne mängust Eestiga: usun, et seekord me ei võida 8:1

«Usun, et sel korral ei tule skooriks 8:1,» viitas De Bruyne mängueelsel pressikonverentsil meeskondade viimasele omavahelisele kohtumisele. «Arvan, et Eesti näitab sel korral teistsugust mängu.»

Siiski tunnistas poolkaitsja, et eeldatavalt saavad nemad olema domineerivamaks pooleks. «Usutavasti valdame palli ning üritame eestlased panna surve alla,» sõnas De Bruyne. «Vastased üritavad kindlasti üllatada kontrarünnakutega. Meil on 90 minutit aega, et teha oma tööd ning mäng võita.»

Eesti koondise viimatise mängu kohta, kus alistati 3:0 Horvaatia, tõdes De Bruyne, et ta on eestlaste sooritusega kursis, kuid samas viitas ka horvaatide tavapärasest nõrgemale koosseisule.

«Meeskonna koosolek on õhtul, siis saame rohkemat teada. Tegemist on meie jaoks hooaja viimase kohtumisega. Mängus on 3 tähtsat punkti, mida vajame MM-pileti püüdmiseks,» lisas De Bruyne.

Eesti ja Belgia MM-valikmäng algab homme Lilleküla staadionil kell 21.45.