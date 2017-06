Jalgpalli U20 MMil näeb väga kummalist finaalmatši

Esimeses poolfinaalis olid vastamisi Uruguai ja Venetsueela ning tänu Samuel Sosa 90+1. minuti väravale suutis Venetsueela viia mängu lisaajale, kus väravaid ei löödud.

Penaltiseeria võitis 4:3 Venetsueela, kelle finaalijõudmist tuleb pidada väga suureks üllatuseks, sest ajalooliselt on tegu Lõuna-Ameerika kõige kehvema jalgpalliriigiga. Nad on ainuke Lõuna-Ameerika jalgpallimaa, kes pole kunagi kvalifitseerunud meeste MM-finaalturniirile ning valiksarjas on nad reeglina peksupoisiks.

Teises poolfinaalis jäi Inglismaa Itaalia vastu juba 2. minutil Riccardo Orsolini väravast kaotusseisu, ent lõi teisel poolajal kolm väravat ja võitis 3:1. Pärast 1966. aasta meeste MM-tiitlit pole ükski Inglismaa meeste või noormeeste koondis mitte ühelgi MMil finaali jõudnud.