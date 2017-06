Belgia nimekas peatreener: muretsen kohtumise alguse pärast

«Mängu algus on minu suurimaks murekohaks,» tunnistas endine Evertoni peatreener. «Eestile andis võit Horvaatia üle hea stardiplatvormi homseks kohtumiseks. Minu jaoks valmistab muret see, kuidas meie oleme valmis matši esimeseks 15 minutiks.»

Eestiga kohtumiseks valmistumisel pidasid belglased ka ühe treeningmatši, kui esmaspäeval alistati Brüsselis 2:1 Tšehhi. Eestlased teadupärast sel nädalal ühtegi maavõistlusmängu ei pidanud.

«Tehniliselt oli meie esitus kohtumises Tšehhiga halb. Meie mäng ei olnud nii sujuv nagu tavaliselt. Siiski vajasime seda matši, et end korralikult käima saada. Usun, et meie mängijad on homme palju teravamad,» sõnas Martinez.

Eelseisva kohtumise eel mõtlevad H-alagrupi liidrid eelkõige siiski 3 punktist, mis on vaja võtta, et heidelda otsepääsme eest 2018. aasta MMile.

«Need 3 punkti on meie jaoks kõige tähtsamad. Kõige muu üle võib hiljem mõelda,» tunnistas Martinez.

Tallinna vihmase ilma kohta tõdes belglaste juhendaja, et praegune ilm on just ideaalne ning loodetavasti mängu avavileks vihm lõppeb. «Vihm teeb väljakule head,» märkis ta. «Teame, et väljaku muru ei ole ideaalses korras. Siiski on tehtud kõvasti tööd, et selle seisukorda parandada. Peame trennis veidike väljakut hoidma, et homme oleks kõik parimas korras.»