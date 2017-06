Video matšpallist: Läti tennisist jõudis oma 20. sünnipäeval Pariisis finaali!

Mitte kunagi varem pole naiste üksikmängus jõudnud Prantsusmaa lahtiste finaali nii madala edetabelikohaga - Ostapenko on maailma 47. reket - mängija ja samuti on lätlanna esimene asetamata naisfinalist pärast 1983. aastat.

"Mängin alati agressiivselt ja proovisin ka täna igal võimalusel ründavalt lüüa. See mind lõpuks võidule aitaski. Armastan siin mängimist, aitäh publikule. Ja olen väga õnnelik, et sain just nõnda oma sünnipäeva tähistada," sõnas täna 20aastaseks saanud Ostapenko.

Esimese seti võitja selgus kiires lõppmängus, kus Ostapenko oli parem 7:4. Teine sett kulges geim-geimis seisuni 3:3, kui Bacsinszky võitis kolm geimi järjest (neist kaks Ostapenko servil) ja seti 6:3.

Otsustavas setis oli mõlemal tennisistil raskusi oma servi hoidmisega. Ostapenko suutis seda kaks korda, aga Bacsinszky vaid ühel puhul. Ostapenko asus 3:1 juhtima, Bacsinszky viigistas, aga kaotas siis kolm geimi järjest ja terve mängu.