Eesti jalgpallikoondislastele pandi välja uhke motivatsioonipakett

Eestlaste mängueelsele pressikonverentsile oli Tele2 poolt kaasa võetud neli uut Samsung S8 telefoni, mis lähevad loodetavasti homme koondislaste vahel jagamisele. Nimelt on telefon ette nähtud neile, kes suudavad Belgia väravavõrku sahistada.

Kui Postimees uuris Eesti koondise peatreenerilt Martin Reimilt, kas auhindu on välja pandud piisavalt, siis tunnistas Reim, et usutavasti küll. «Ma arvan, et neli telefoni on piisavad,» tunnistas ta lõbusalt.

Mängust konkreetsemalt rääkides tunnistas peatreener, et väljakule minnakse ikkagi sooviga võita.

«Läheme homme ikka võitma. Võrreldes novembris peetud kohtumisega (Belgia võitis 8:1) üritame mängida tasakaalukamalt ja olla kavalad,» tunnistas Reim.

«Ma ei saa garanteerida tulemust, kuid teeme kõik selleks, et taga oleks ümmargune null ning ees rohkem kui null. Pärast mängu saab näha, kuidas see reaalsuses õnnestus,» lisas Reim.

Seega ei ole eestlased keskendunud ainult kaitse harjutamisele. «Teame oma vastase tugevusi. Lähtuvalt sellest peame olema valmis oma väravat kaitsma. Ainult kaitses on keeruline istuda. Peame suutma ka rünnata ning leidma mängust omad võimalused. Eelmises omavahelises kohtumises tegime palju taktikalisi valearvestusi. Me ei mänginud toona meeskondlikult, viimastes mängudes oleme suutnud tegutseda juba paremini.»

Eesti ja Belgia MM-valikmäng algab reedel Lilleküla staadionil kell 21.45.