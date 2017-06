Kaia Kanepi jahib tagasitulekuturniiril juba pääset finaali

Täna peetavas poolfinaalis läheb Kanepi vastamisi 25-aastase sakslanna Romy Kölzeriga (WTA 730.). Kanepi ja Kölzer omavahel varasemalt kohtunud ei ole. Matš algab kõige varasemalt Eesti aja järgi kell 19.00.

Teises poolfinaalis mängivad šveitslanna Patty Schnyder (WTA 308.) ning sakslanna Katharina Gerlach (WTA 545.).

Nimetatutest on kõige tuntum kindlasti 38-aastane Schnyder, kes on karjääri jooksul olnud maailma edetabelis koguni 7. kohal. Kanepi on šveitslannaga kohtunud neljal korral ja alati võitnud.

Enne käimasolevat turniiri mängis Kanepi viimati suurt tennist eelmise aasta 10. juunil. Esseni turniiri põhitabelisse pääses eestlanna tänu vabapääsmele.