Tänak tunnistab: nüüd hakkab Sardiinias raskeks minema

Päeva esimestel katsetel saigi sõita veel veidike jahedamates oludes, kuid nüüdseks on õhutemperatuur kerkinud juba üle 20 kraadi. Ott Tänaku sõnul annab temperatuuri kerkimine endast juba märku.

«Üldiselt meie poolt hea kiiruskatse. Kuid nüüd hakkab ilm kuumaks minema. Kiiruskatse lõpuosas hakkasid rehvid natuke pehmeks muutuma,» sõnas Tänak 4. kiiruskatse järel.

Kokku sõidetakse reedel 8 kiiruskatset. Kokku on Sardiinias kavas 19 kiiruskatset.

