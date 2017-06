Hyundai piloot peab keset rallit autot MacGyveri teibiga remontima

Hyundai meeskonna uusmeremaalasest piloot Hayden Paddon tõdes pärast Sardiinia ralli neljandat katset, et appi tuleb võtta MacGyveri telesarjast tuntud hall teip. «Summuti on auto sisse augu põletanud, mistõttu tungivad heitgaasid ja tolm salongi. See häirib. Aga saame selle plastnipsakate ja halli teibiga parandatud!» sõnas Paddon.

Neljanda katse järel paikneb Paddon üldarvestuses teisel kohal. Liidrile Kris Meeke’ile (Citroen) kaotab uusmeremaalane 0,8 sekundit, kuuendal kohal paiknevat Ott Tänakut (M-Sport) edestab Paddon 14 sekundiga.