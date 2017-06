Värskelt loodud Saaremaa võrkpallimeeskond palkab juba nimekaid mehi

Pulk oli Saarema meeskonna vaateväljas koheselt, kui selgus, et uus meeskond kokku pannakse. Pulk on mees, kes on kastaneid tulest välja toonud nii Selveri kui ka Pärnu meeskonnas mängides.

Samuti on allkirjastatud kokkuleppe ka Tanilaga, kes on üks kolmest heal tasemel Saaremaa temporündajast. Tanilia loodab, et kohe esimene aasta klubiga oleks väga edukas ning soovib, et see projekt oleks Saaremaal jätkusuutlik.

Veel on kokkuleppele jõutud ühe nurgaründajaga ja liberoga, kellest nimesid praegu veel ei avaldatud. Samuti on läbirääkimised lõppfaasis mitme klubi jaoks olulise ja heal tasemel Eesti mängumehega, kelle nimed saab avalikustada ehk juba järgmisel nädalal.

Klubi vaatab aktiivsel ringi ka välismängijate turul ja klubiga liitub arvatavasti 2-3 leegionäri.