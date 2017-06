Ennustus: miks saadab peatreener Martin Reim täna alg11-s platsile just need jalgpallurid?

Paremäär Sergei Zenjov | Reim märkis, et Zenjovi hetkevorm on tema jaoks suur küsimärk, sest Aserbaidžaani liigahooaeg lõppes juba maikuu alguses. Aga Zenjovis peituv plahvatus ja kiirus on Eesti koondise kontekstis sisuliselt asendamatud relvad ning tema pingile jätmiseks peab olema mingi väga hea põhjus, mida hetkel ei paista.

Ründav poolkaitsja Mattias Käit | Veel Eesti U21 koondise peatreenerina märkis Martin Reim mullu septembris, et tema meelest on (toona) 18aastane Käit valmis A-koondiseks. Paar nädalat hiljem sai Reimist A-koondise juhendaja ja ta tegi plaani ka kohe teoks – alati, kui Käit on olnud tervise juures, on Reim ta põhikoosseisu platsile saatnud. Ning Eesti pole neist mängudes lasknud endale lüüa ainsatki väravat – 4:0 Gibraltariga, 0:0 Küprosega ja 3:0 Horvaatiaga! See on vägev seeria, mis võiks ju jätkuda…

Kui de jure on Käit täna ründav poolkaitsja, siis de facto tähendab see olukordades, kus pall Belgia valduses, keskpoolkaitses Dmitrijevi kõrval rügamist.

Ründaja Konstantin Vassiljev | Ka märtsis Küprosel kasutas Reim varianti, kus Vassiljev oli (vale)ründaja. Muidugi pole see meie mängujuhi loomulik positsioon, aga tema platsile mahutamiseks on see kõige ökonoomsem lahendus. Pole saladus, et kaitsefaas pole Vassiljevi tugevam külg. Ründajana mängides mõjuta nimetatud nüanss meeskonna esitust kõige vähem.

Otsuse muudab lihtsamaks tõik, et ühtegi hiilgavas (või isegi selle lähedases) vormis ründajat Reim Vassiljevi edurivisse asetamisega pingile jätma ei pea. Henri Anier lõi viimati värava novembris ning Soome liigas mängiva Ats Purje loogiline roll on vahetusest sekkuja, mitte põhikoosseisumees.

Eesti algkooseis selgub tund enne avavilet ehk kell 20.45.