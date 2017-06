LeBron Jamesi karjäär jätkub Los Angeles Lakersis?

Pärast käesolevat hooaega võib James lepingu kohaselt Clevelandi klubist lahkuda ja juba varasemalt on teda Los Angelese klubidega seostatud, sest selles linnas on Jamesil maja.

Viimane info pärineb The Ringeri lehelt, Kevin O´Connori sulest. Ta viitab oma artiklis mitmetele allikatele, kes Jamesi tegemistega hästi kursis on. «Kui James mängiks Lakersis, oleks see maailma ühe kuulsaima sportlase ja maailma ühe tuntuima spordimeeskonna kokkusaamine. James võiks Lakersi viia tagasi tippu,» kirjutas O´Connor.

Hoops Hype kirjutab lisaks, et Jamesi rahaasjade eest vastutav Maverick Carter ja Lakersi peamänedžer Jeanie Buss on viimasel ajal mitu korda kohtunud.

Hetkel on James ja tema koduklubi finaalseerias Golden State Warriorsi vastu 0:3 kaotusseisus.