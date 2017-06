Otse: kas täismaja ees mängiv Eesti suudab Belgia vastu sauna vältida?

Enne kohtumist:

H-alagrupi liider Belgia ja viiendat kohta hoidev Eesti kohtusid viimati 13. novembril, kui Eesti sai võõrsil 1:8 kaotuse. Kuigi belglased võiksid olla enesekindlad, rääkis vastaste peatreener Robert Martinez, et täna Eestiga peetava MM-valikmängu eel muretseb ta matši esimese 15 minuti pärast.

«Mängu algus on minu suurim murekoht,» tunnistas endine Evertoni peatreener. «Eestile andis võit Horvaatia üle (Eesti alistas märtsi lõpus maavõistlusmängus horvaadid 3:0 – toim) hea stardiplatvormi homseks (tänaseks – toim) kohtumiseks. Minu jaoks valmistab muret see, kuidas oleme valmis matši esimeseks 15 minutiks.»

Eesti koondise peatreener Martin Reim rõhutas, et eestlased peavad täismaja ees julged olema.

«Olin novembris pärast kodumänge Gibraltari ja Kreekaga liiga optimistlik, aga nüüd on uus katse ja proovime paremini hakkama saada. Peame olema tasakaalukamad ja targemad. Horvaatia-mäng näitas, et suuri vastaseid on võimalik võita. Peame oma töö maksimaalselt ära tegema, siis on mingi šanss. Kui me ei julge mängida, siis tulemust ei tule,» sõnas Reim.

Mängust jääb eemale kaitsja Enar Jääger, kelle reie lähendajalihase vigastus pole näidanud paranemise märke. Ehkki Jääger liitus koondisega, näitasid uuringud, et kiirustada pole mõtet.

Reimi valikus on jätkuvalt 24 mängijat:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 31/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 6/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 118/3

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 54/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 33/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 18/0

Artur Pikk (05.03.1993) – FK BATE Borisov (BLR) 17/1

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 107/4

Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – FCI Tallinn 103/0

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Jagiellonia Białystok (POL) 95/23

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 60/8

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Gabala FK (AZE) 56/11

Karol Mets (16.05.1993) – Viking Stavanger (NOR) 38/0

Henri Anier (17.12.1990) – Inverness Caledonian Thistle FC (SCO) 36/7

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 29/2

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – FK Minsk (BLR) 28/1

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Dundee FC (SCO) 26/0

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 4/2

Janar Toomet (10.08.1989) – Nõmme Kalju FC 4/0

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 4/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 3/0