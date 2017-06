Belgia ajaleht illustreeris Lilleküla muruprobleemi jabura retrofotoga

Belglaste juhendaja Roberto Martinez on muretsenud, et areeni murukatte seis ei ole just parim ning lisas mängueelsel pressikonverentsil, et loodetavasti on mängu ajaks kõik korras. Eesti koondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev tõdes seepeale, et olukord on ju kõigi jaoks võrdne.

«Võin ju proovida ise muru niita, kuid arvatavasti see midagi paremaks ei muuda. Alati räägitakse väljakust, kuid kokkuvõttes on ju võimalused mõlema meeskonna jaoks võrdsed,» ironiseeris Vassiljev pressikonverentsil.

Belgia ajaleht Nieuwsblad otsustas teemat laiendada ning kirjutas oma veebiküljel artikli, mis Lillekülas aastate jooksul on toimunud. Lugu illustreeriti retrofotoga 2007. aasta märtsikuust, kui Aivar Pohlak Eesti-Kanada kohtumise eel lund rookis. Fotoallkirjas lisati, et miski muu ei võta paremini kokku Eesti jalgpalli seisu kui see pilt.

Vaata fotot SIIT.