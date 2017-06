United jättis Ibrahimovici lepingupikenduseta

United sõlmis 35-aastase rootslasega lepingu eelmisel aastal ning selle sees oli klausel, et osapooled võivad vastastikuse huvi korral kontrahti pikendada. Ibrahimovic sai tänavu aprillis aga raske põlvevigastuse ning nende teed läksid lahku.

A post shared by IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) on May 31, 2017 at 11:15am PDT

Ibrahimovic tegi enne vigastuspausile jäämist suurepärase hooaja, lüües Inglismaa kõrgliigas 28 väravat. Ühtlasi võitis rootslane (tõsi, ilma ise mängimata) klubiga Euroopa liiga.

Zlatan Ibrahimovic's record for Man Utd:



46 games

28 goals ⚽️

9 assists ️



The first European trophy of his career. pic.twitter.com/gSipw908vw