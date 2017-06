Analüüs: Eesti – Belgia 0:2, mäng kaotati, aga väärikus säilis

Mõttekoht – Soome kõrgliiga tase. Väravavaht on võtmepositsioon, sest seal eksides pole reeglina enam kedagi, kes saaks olukorda päästa. Eriti kõrged nõuded puurivahtide osas valitsevad võistkondades, kes peavad eelkõige toetuma tugevale kaitsele, sest seal on väravavahtidel paratamatult rohkem tööd, mis suurendab eksimuste tõenäosust.

Eestil on olnud õnne, et meie väravat on pikalt ja kindlalt valvanud Mart Poom ja Sergei Pareiko, kelle mõlema tase oli meeskonna keskmisest selgelt kõrgem. Kas saame sama öelda ka praeguse esikinda Mihkel Aksalu kohta? Soome kõrgliiga, kus ta iganädalaselt pallib, asub Euroopa rahvusliigade edetabelis 36. kohal. See pole etteheide, vaid fakt.

Nagu ka see, et 31. minutil enne 0:1 väravat poleks Aksalu mitte mingi hinna eest tohtinud palli pudistada. Teisel poolajal tegi saarlane rohkelt häid tõrjeid, millega ta end suuresti rehabiliteeris, aga tippsport on andestamatu ning väravavahte mäletatakse vigade, mitte tõrjete järgi. Aksalu eksis selles valiksarjas koduplatsil valusalt juba teist korda – oktoobris Kreekalt saadud 0:2 kaotusmängus jäi tema hingele teine värav.

Patuoinas - vale Dmitrijev. Selles, et poolkaitses alustab Dmitrijev, polnud kohtumise eel suurt kahtlust. Küsimus oli vaid: kumb, kas kogenud Aleksandr või noorem Artjom? Reim eelistas Artjomi, kes kuulus põhikoosseisu ka märtsikuises 3:0 võidumängus Horvaatiaga, ja eksis.

Vastutustundetu ja andestamatu viga Marouane Fellaini vastu, mille tõttu teenis Dmitrijev 44. minutil punase kaardi (kohtuniku otsus oli õige, polnud midagi vaielda) ja võttis Eestilt sisulise lootuse punktilisa teenimiseks, tõestas, et kõnealuse jalgpalluri tase ei vasta Eesti koondise omale.

Kahjuks polnud Dmitrijevi tegu üdini ootamatu – tegemist on sel hooajal Eesti kõrgliigas kõige enam kollaseid kaarte (kuus) teeninud mängijaga. Rumalate kaartide teenimine ja kuumaverelisus on Dmitrijevi firmamärgid. Sellisele mehele valiksarjadebüüdi andmine kohtumises, kus igasuguse eksimisruumi puudumine on ette teada, polnud Reimilt hea otsus.

Eriti, kui on sisuliselt võimatu meenutada, et alternatiiv – kogenud Aleksandr Dmitrijev – oleks koondist mõnes sarnaselt keerulises mängus alt vedanud. Jah, tema vorm ja esitused on kaugel parimate päevade omadest, ent ajalugu tunneb arvukalt näiteid, kus üll olnud rahvuskoondise särk ja (väga) tugev vastane äratasid Dmitrijevis üliinimlikud võimed, mis aitasid meeskonna väärt tulemuseni.

Või kui Reimi meelest polnud Aleksandr Dmitrijev tõesti algkoosseisu jaoks piisavalt vormis, tulnuks Artjom Dmitrijevile eelistada näiteks Brent Lepistut (FC Flora), kes teab, mida tähendab vastutustunne meeskonna ja Eesti jalgpalli(publiku) ees. Nende oskusteta ei tohi mängijat üldrahvalikku tähelepanu pälvivas kohtumises platsile usaldada.

Rõõmuallikas – hingestatus. Kui Eesti mängijate tehnilistele ja vaimsetele oskustele saab etteheiteid teha (vaata punkte üks ja kaks), siis meeskonna hingestatusele mitte. Peatreener Martin Reimi plaani usuti algusest peale ja alla ei antud kordagi. Nimeliselt väärivad esiletõstmist Taijo Teniste ja Mattias Käit. Eriti sümpaatne oli võitlus teisel poolajal arvulises vähemuses ja 0:1 kaotusseisus. Korraks tekkis isegi lootus, et äkki…

See hingestatus tuleb mängust kaasa võtta. Ka publik (10 176 pealtvaatajat) tänas lõpuvile järel Eesti meeskonda siirate hüüetega. Mäng kaotati, aga väärikus säilis. Ootame järgmisi lahinguid.