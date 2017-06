Kolmandat kohta hoidev Tänak: kõik on võimalik

«Vahed on hetkel nõnda väikesed, et kõik on võimalik,» võttis Tänak päeva kokku. «Üritasin endast maksimum anda, aga tunne ei olnud täna just kõige parem, nii et on hea näha, et oleme päeva lõpuks nõnda tipu ligidal.»

Tänak läks lõunapausile neljandalt kohalt, kukkus veel korraks kuuendaks, aga suutis tugeva sõiduga päeva viimasel katsel end esikolmikusse kergitada. «Hommikused katsed olid väga libedad ja tolm pakkus keerulisi olusid. Ma nautisin pärastlõunat tunduvalt rohkem, aga kui aus olla, siis ei olnud enesetunne just ideaalne. Kohati oli tunnetus päris hea, vahel nii ja naa.» Eestlane lisas: «Meil on paar ideed, mille abil seisu paremaks muuta ja tundub, et kõik ootavad juba homseid katseid.»

Ka tiimiboss Malcolm Wilson oli eestlase sooritusega rahul: «Oli väga keeruline päev, aga ma pean tunnistama, et Ott on teinud oivalist tööd. Tal ei tundud end auto tasakaaluga just kõige paremini, aga ta sõitis väga nutikalt ja see annab talle homseks hea stardikoha. Arvestades meie kõrget kohta MM-tabelis, millega käis kaasas varajane stardikoht, ei osanud me kindlasti oodata, et esikoht on nõnda lähedal.»