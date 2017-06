Reim kaitses Dmitrijevit ja Aksalut, kes pälvis Martinezilt suisa ülistava hinnangu

«Ei saa eitada, et esimene värav jääb natuke Aksalu hingele. Aga üldiselt seisis ta korralikult. Muidugi ei oska me öelda, mis oleks mäng toonud, kui esimest väravat poleks sündinud,» sõnas Reim. «Kui enne toda episoodi suutsime häid tsenderdusi enda karistusalast päris edukalt eemal hoida, siis natuke vale taktikaline pressing ääres tähendas, et kohe tuli keeruliselt püütav tsenderdus, mis võttis värskest murukamarast (tolle värava all vahetati muru poolteist nädalat tagasi välja – toim) põrke.»

Teine murranguline moment oli valiksarjadebüüti teinud Artjom Dmitrijevi punane kaart. «Isu ja tahtmine olid nii suured, et reaalsustaju kadus ära. See oli rumal viga. Tahaks kohtunikku süüdistada, aga vilistasid ju šotlased, kes on harjunud füüsilise stiiliga.»

Kas Artjom Dmitrijevi asemel pidanuks tagantjärele vaadates platsile saatma hoopis Aleksandr Dmitrijevi või Brent Lepistu? «Artjom on mänguliselt hetkel Mattias Käidi kõrval parim valik. Tema võimsus ja füüsilisus olid vajalikud. Eriti kui vaadata, kelle vastu sel positsioonil oli vaja mängida (Marouane Fellaini ja Axel Witsel – toim). Muidugi on Aleksandr Dmitrijevil rohkem kogemusi… Tagantjärele öeldes võinuks kellegi teise algkoosseisu panna, aga küll Artjom veel mängima hakkab.»

Dmitrijevi punane kaart määras edasise mängukäigu pea täielikult ära. «Teadsime juba enne mängu, et tuleb hästi keeruline matš, aga kohtumise jooksul muutus kõik ülikeeruliseks. Mängida Belgia-suguse meeskonna vastu 50 minutit vähemuses pole kerge ülesanne. Meestes leidunud tahe ja võitlus jäeti platsile, selles osas pole midagi ette heita.

Kahjuks röövis vähemuses mängimine meilt võimaluse ja jõu, et rohkem lahingut anda. Proovsime hoida mängu elus hetkeni, mil on paslik üritada viigiväravat. Aga kohe, kui enda mängu natukenegi avasime, tuli Belgia teine tabamus, mis näitas, et taktikavalik oli seekord õigem [kui sügisel] – hoidsime liine rohkem koos. Belgia sai küll palju peale lüüa, aga enamasti distantsilt. Läbisöötudega nad meid väga ei kimbutanud. Seega kaitsetöö oli okei, rünnakul soovinuks enamat.»

Belgia peatreener Robert Martinez rõhutas, töö sai tehtud ja see oli kõige tähtsa. «Arvestades keerulisi asjaolusid – kohtumine võõral väljakul keset puhkusteperioodi – olen tulemuse ja kolme punktiga rahul. Kas oleme suutelised paremini esinema? Jah. Aga olen rõõmus, kuidas mängu kontrollisime.

Kiidan Eestit, kelle madal kaitse toimis esimesel poolajal hästi. Säärastes olukordades tuleb olla kannatlik. Õnneks andsid Marouane Fellaini ja Axel Witsel meile keskväljal hea baasi, millele mängu ehitada, sest nende kindel tegutsemine elimineeris igasuguse ohu Eesti kontrarünnakuteks. Väravavaht Aksalu esines hiilgavalt! Kui löönuksime 2:0 värava varem, olnuks matši lõpp rahulikum.»

Küsimusele Belgia tipuründaja Romelu Lukaku esituse kohta, vastas Martinez nii: «Lukakul oli keeruline, sest Eesti kasutas poolkaitsjat Metsa täiendava keskkaitsjana. Kohati surusime palli liiga palju keskelt, kuigi pidanuks ründama hoopis äärtelt. Lukakul oli keeruline, aga ta esines korralikult.»

Martinez asus Belgia peatreeneriks pärast mullust EM-finaalturniiri, mis lõppes veerandfinaalis Walesilt saadud kaotusega (loe: pettumusega). «Olen rahul mängijate kirega koondisesärki kanda. See on olnud positiivne üllatus. Nagu ka võitlus kohtade nimel – meil on igale positsioonile kolm valikut.»