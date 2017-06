Aksalu videointervjuus: kahjuks ei saanud belglastele tõelist lahingut anda

«Üks minu individuaalne eksimus ja siis punane kaart rikkusid kõik ära. Kahjuks tõelist lahingut belglastele anda ei saanud. Ja resultaat on selline – 0:2,» rääkis ta.

Aksalu tõdes, et. «Teadsime, et meil üks võimalus kindlasti tuleb. Plaan oli vähemalt 30 minutit vastu pidada, et lõpuks saaksime tuua kaks uut ründavat mängijat juurde. Tegime vahetused Ojamaa ja Anieri näol, et lõpus riski peale välja minna. Kahjuks lõid nad teise ära ja siis jäi natuke liiga raskeks see lõpp.»

Vaata videointervjuust, kuidas Aksalu end platsil tundis ning milline on tema sõnum Eesti koondise fännidele.