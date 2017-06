M-Spordi boss: Tänak pakkus väga positiivse üllatuse

Sardiinia teedel on selge eelis tagantpoolt startijatel ning nii oli ka reedel neljandana rajale tuisanud Tänak ikkagi teepuhastaja rollis. Veelgi kehvemini läks MM-sarja üldliidril Sebastien Ogieril, kes hoiab alles 7. positsiooni.

«Päev oli väga raske, kuid tuleb tunnistada, et Ott on teinud suurepärast tööd,» sõnas Wilson M-Spordi kodulehel. «Auto tasakaal ei olnud tema jaoks just kõige paremini paigas, kuid ta suutis sõita väga targalt. Tänutäheks sai ta laupäevaks hea stardipositsiooni.»

Wilson tunnistas, et reedel oligi M-Spordi meeste jaoks peamiseks probleemiks stardipositsioon, mis oli võrreldes konkurentidega ikkagi kehv.

«MM-sarja üldarvestuses on meil hea seis ja see tähendab varajasi stardikohti. Siiski ei uskunud ma, et oleme esikohale niivõrd lähedal,» viitas Wilson Tänakule, kes jääb esikohal kihutavast Hayden Paddonist maha ainult 9,5 sekundiga. «See on väga positiivne.»

Reedese võistluspäeva järel 7. positsiooni hoidev Sebastien Ogier kaotab samal ajal liidrile juba 41,0 sekundiga.

«Teadsime, et ta kaotab aega. Eelmisel aastal oli ta samal hetkel samuti liidrist 40 sekundit maas, kuid toona oli ta 3. kohal. Seekordne 7. positsioon tähendab laupäevaks taas kehvemat asetust stardijärjekorras,» tunnistas Wilson, et Tänaku tiimikaaslase jaoks ei ole asjad just kõige paremini sujunud.

Sardiinia ralli seis 9. kiiruskatse järel: