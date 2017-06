Uskumatu värav: Rootsi alistas Prantsusmaa tänu viimase sekundi tabamusele poolelt väljakult

Prantsusmaa asus võõrsil peetud kohtumist 37. minuti Olivier Giroud’ tabamusest juhtima, kuid juba 43. minutil tõi tabloole viigi Jimmy Durmaz.

Mäng oligi tüürimas viigisadamasse, kuid kohtumise kolmandal lisaminutil asus prantslaste väravavaht Hugo Lloris väljakul ringi seiklema ning rootslaste ründaja Ola Toivonen saatis palli oma väljakupoolelt prantslaste väravasse. Seejuures oligi kohtunik andnud mängule kolm lisaminutit ehk tabamus sündis sisuliselt viimasel sekundil.

Rootsi tõusis nüüd 13 punktiga ka A-alagrupi liidriks. Prantsusmaal on samuti koos 13 silma, kuid kehvem väravate vahe jätab nad 2. positsioonile.

