Tulivihane Latvala ähvardas Sardiinia ralli korraldajaid ja lubas spordist taanduda

12. kiiruskatse oli tänavuse Sardiinia rallil seni kõige draamaderohkem. Rehvi lõhkusid nii Sebastien Ogier, Andreas Mikkelsen kui ka Östberg. Kõik kaotasid sellega umbes 2 minutit.

Seni 2. kohal sõitnud Neuville’il kadusid kiiruskatse alguses pidurid ja belglane kaotas sellega omakorda umbes ühe minuti.

Kiiruskatse lõpus oli aga kõige vihasem Latvala, kes pidi sõitma Östbergi tolmupilves. Soomlane ähvardas üldse spordist loobuda, kui korraldajate poolt ei korvata talle kaotsi läinud aega.

Seejuures sõitis Latvala välja katse 3. aja. Soomlane kaotas parimat aega näidanud Ott Tänakule 9,0 ja 2. aja saanud Hayden Paddonile 3,8 sekundiga. Üldarvestuses on Latvala praegu 3. kohal. Soomlane kaotab kokkuvõttes Paddonile 23,2 ja Tänakule 13,8 sekundiga.

«Kui ma ei saa tolmupilves sõitmise tõttu kaotsi läinud aega tagasi, siis ma taandun üldse spordist,» teatas Latvala ralliraadiole.

Latvala sõnul on praegu käimas viimaste aastate üks pingelisemaid heitlusi esikohale ja sündmuste selline käik on tema seisukohast vastuvõetamatu. Oma koosa sai Latvala sõnavalingus ka Östberg, kes ei olevat käitunud rajal just kõige paremini.