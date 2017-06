Martti Raju: ROKi otsus Tokyo olümpiamängude osas on Eesti jaoks positiivne

Eesti Olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on ROKi otsus Tokyo olümpiamängude programmi osas Eesti jaoks igal juhul positiivne, kuid mida see kõik täpselt tähendama hakkab, saab selgeks siis, kui on kinnitatud ka spordialade olümpiamängudele kvalifitseerumise tingimused.

«Pole kahtlustki, et meie jaoks parim osa uuenenud programmist on naiste epeevehklemise võistkonnavõistluse lisandumine. Teiste muudatuste osas on hetkel nende mõju ja ulatust raske hinnata. Uusi harrastajaid toob see kindlasti juurde, uute programmi kuuluvate spordialade tase nii Eestis kui ka maailmas ilmselt tõuseb ning konkurents tiheneb. Uutel aladel eestlasi olümpial võistlemas näha on väga keeruline. Olümpiamängudele kvalifitseerumine ei ole lihtne ühelgi alal. Samas olümpiaunistusega noori toob see ROKi otsus aga igal juhul juurde ja see on hea,» rääkis Raju.

«Mis puudutab vehklemise naiskonnavõistluse lisandumist, siis selle ja paljude teiste muudatuste peamiseks põhjuseks on ROKi laiem plaan tagada olümpiamängudel sugude vaheline võrdsus.»

Raju märkis, et huvitavaid täiendusi on programmis mitmeid. Kommenteerides võimalikke uusi muudatusi tulevaste olümpiamängude programmides rääkis Raju, et küllap saab sarnaseid uuendusi näha ka edaspidi.

«Kui sellel korral lisandus olümpiamängude programmi näiteks 3x3 korvpall, siis selle otsuse aluseks oli selle ala võistluste edukas korraldamine paaril varasemal noorte olümpial. «2018. aasta Buenos Airese noorte olümpiamängudel teevad debüüdi näiteks breiktants ja rulluisutamine. See kirjeldab suunda, mille poole ROK on vaatamas. Seega, võimalikud programmimuutused tulevikus võivad olla päris huvitavad,» ütles Raju lõpetuseks.