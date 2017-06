Eesti võrkpallikoondisel suurepärane võimalus jõuda Maailmaliiga finaalturniirile

Eesti rahvusmeeskond on seni oma Maailmaliiga debüüthooajal võitnud neljast mängust kolm. Eelmisel nädalalõpul oli koondis võistlustules Montenegros, kus alistati 3:0 võõrustajad ja 3:2 Hiina Taipei. Tuneesiale tuli paraku 1:3 alla vanduda, kirjutab volley.ee.

Kuna aafriklased kaotasid aga teise alagrupiturniiri avavoorus üllatuslikult 1:3 Kasahstanile ja Austria alistas 3:1 Saksamaa, on meie koondisel suurepärased võimalused ennast esimesel hooajal kohe ka Mehhikos toimuvale kolmanda tugevusgrupi finaalturniirile mängida.

Kindlasti pääsevad nädala pärast peetavale turniirile võõrustajad, kellele lisanduvad üldjärjestuse kolm paremat.

Eesti on praegu üldises pingerivis küll neljas, kuid kui suudetakse alistada esmalt Venetsueela ja seejärel pühapäeval ka Kreeka, siis tõusevad eestlased kindlasti esikolmikusse.

Praegu Eestit edestav Hispaania on võitnud kõik neli matši. Austrial ja Saksamaal on kolm võitu ja üks kaotus. Kuna Hispaanial seisab aga ees kohtumine nii Austria kui ka Saksamaaga, siis on selge, et vähemalt trio üks liige saab ka teise kaotuse.

Maailmaliiga ühendab planeedi 36 paremat võrkpallikoondist, kes on jagatud kolme tugevusgruppi. Eelmisel aastal Euroopa liigas triumfeerinud Eesti kuulub Maailmaliiga kolmandasse tugevusgruppi koos Austria, Hiina Taipei, Hispaania, Kasahstani, Katari, Kreeka, Mehhiko, Montenegro, Saksamaa, Tuneesia ja Venetsueelaga.