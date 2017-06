Tänak hommikustest katsetest: negatiivne on see, et me veel ei juhi

«Suhteliselt okei hommik, ei olegi midagi erilist raporteerida. Läks suhteliselt mõistlikult,» rääkis Tänak ERRile.

«Esimene katse oli vähe tolmusem ja suhteliselt kiire tee, see oli võib-olla vähe keerulisem, aga peale seda üritasime kuidagi puhtalt läbi saada ja rehv hakkas ka paremini tööle.»

«Positiivne on see, et me oleme siin ja negatiivne see, et me veel ei juhi,» lisas Tänak.